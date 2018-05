Grillo: "Italiani avviliti, mercato parla per loro"

Beppe Grillo (Fotogramma)

"Sono uscito stamattina e ho visto questa cosa avvilente: le persone non parlano, guardano nel vuoto, come se fossero sostituire da un alieno che gli è entrato dentro, come nei film di fantascienza... Perché è avvilita la gente? Perché c'è qualcuno o qualcosa che parla al posto di milioni di italiani, che è il mercato". Così Beppe Grillo, in un video girato mentre è alla guida della sua auto e postato su Fb, commenta gli sviluppi della crisi di governo, dopo che è sfumata la possibilità di un esecutivo targato 5 Stelle-Lega.

"Il mercato parla con frasi tipo 'è ottimista', 'è euforico', 'è salito', 'è sceso'... l'ho sentito e mi ha detto che è avvilito, è sotto analisi a Bruxelles", ironizza il garante del M5S. "Il mercato oggi è lo pseudonimo del capitalismo più avvilente e di predazione che abbiamo oggi in Italia", chiosa Grillo.