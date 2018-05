Salvini: "Alleanza con Forza Italia? Ci penserò..."

(Facebook /Pomeriggio 5)

Forza Italia? Siamo fuori dai Mondiali... Per quanto riguarda la politica, chiedete a Berlusconi...". Dopo l'intervista a Di Maio, è il turno di Matteo Salvini negli studi di Pomeriggio Cinque, dove il leader leghista ha espresso incertezza sull'unità della coalizione di centrodestra in previsione della prossima tornata elettorale. "Alcune dichiarazioni di esponenti di Fi sono state spiacevoli - mi hanno detto brutto, traditore, irresponsabile, razzista - io - dice - ho tenuto salda l'alleanza anche quando mi promettevano ministeri perché non tradisco, e poi mi vomitano addosso tutto questo. Ci penserò, ti dico questo...".

Un'alleanza col M5S? "Ora sono incazzato come un bufalo, deluso e amareggiato, vedremo... sicuramente il lavoro portato avanti in queste settimane non è stato inutile", risponde Salvini, che spiega: "Ero partito con diffidenza, ti posso dire che abbiamo lavorato bene? Ho visto persone serie, disposte ad ascoltare e cambiare idea. Se poi questa diventerà un'alleanza di governo lo vedremo nelle prossime settimane, sicuramente siamo persone libere e senza ricatti".

"A qualcuno in Italia - commenta poi il leader del Carroccio tornando agli ultimi eventi che hanno visto la fine dell'esperienza di governo gialloverde ancor prima del suo inizio -, ma soprattutto all'estero, un governo che rimette al centro gli italiani era sgradito. In Europa hanno bisogno di un Italia di serie b, che paga ed è schiava".

"A me interessano i programmi, faccio parte di una coalizione", ma gli alleati "o mi danno una mano" perché se dicono "viva l'Europa, viva la Merkel, viva le banche, come ho visto ieri, la situazione si fa difficile", anche perché "se non cambiano alcune regole Ue andrà sempre peggio".

"Io faccio una cosa se ne sono convinto e la studio. Non è una guerra Salvini-Mattarella", risponde il leghista a chi gli chiede dell'impeachment proposto da Fdi e da M5S contro il presidente della Repubblica. "Caro Presidente - dice poi rivolgendosi al Capo dello Stato -, ci rivedremo tra qualche mese. Saremo di più, più forti e il governo lo facciamo".