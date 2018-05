Di Maio chiede impeachment, la rete cerca 'impingement'

Impeachment, impicment o impingement? Dopo l'annuncio di Luigi Di Maio di chiedere la messa in stato d'accusa per il Presidente Mattarella, molti italiani si sono chiesti cosa significasse la parola impeachment, ossia l'istituto previsto dall'articolo 90 della Costituzione.

Peccato però che in rete il termine sia stato storpiato. E così ieri a balzare in cima alle ricerche su Google è stato 'impingement', come ha segnalato su Twitter l'esperto di comunicazione strategica e marketing digitale, Luca Alagna.

In realtà il termine 'impingement' esiste già ma si riferisce alla cosiddetta 'sindrome da conflitto della cuffia dei rotatori,' o impingement sub-acromiale, una patologia legata ai quattro muscoli che permettono il movimento della spalla. Tra le varianti utilizzate dagli italiani spiccano inoltre 'impicment' e 'impichment'.