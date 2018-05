Minacce social a Mattarella, aperta inchiesta

(Foto Quirinale)

La Procura di Palermo ha aperto un procedimento per le offese e le minacce via social al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Allo stato, come apprende l’Adnkronos, il fascicolo è stato aperto "contro ignoti" in attesa della compiuta identificazione dei profili da cui sono stati scritti i post offensivi contro il capo dello Stato. Solo ieri da un profilo di un palermitano, Manlio C., si leggeva: "La mafia ha ucciso il Mattarella sbagliato".