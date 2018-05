Poliziotto posta video contro Mattarella

(Fotogramma)

Con la divisa della polizia indosso contesta su Facebook il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Mando un messaggio che vorrei arrivasse alle istituzioni - dice l'agente catanese - noi siamo in giro ogni giorno per la gente, ci occupiamo del controllo del territorio, io vesto questa divisa perché mi pagano gli italiani, per difendere i diritti degli italiani. Porto il Tricolore con orgoglio, ma chi dovrebbe dare l'esempio di sovranità italiana non lo sta dando: sta decadendo la sovranità del popolo italiano e io non ci sto. Sono una piccola fetta di una istituzione dello Stato, ma protesto perché mi sento di rappresentare gli italiani".

Il video, rimasto per ore online, è poi stato rimosso. La questura etnea ha dato incarico alla Polizia postale di acquisirlo per valutare eventuali profili penali e disciplinari. Numerosi i commenti di sostegno nella sua pagina che incitavano alla protesta. Intanto la Procura di Palermo ha aperto un procedimento "contro ignoti" per le offese e le minacce rivolte via social al capo dello Stato.