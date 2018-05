Spunta ipotesi voto a luglio

(Fotogramma)

Per ora sono solo voci che si rincorrono ma cresce sempre di più l'ipotesi di un ritorno alle urne in estate. Secondo fonti parlamentari, infatti, Carlo Cottarelli sarebbe a un passo dal rimettere il mandato in modo tale da poter tornare al voto a fine luglio, probabilmente il 29. Un'ipotesi avvalorata in giornata da diverse forze politiche.

"Se c'è l'accordo si può fare - ha commentato il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci - evidentemente dopo la fiducia deve esserci lo scioglimento delle Camere, se si vuole arrivare al voto entro la fine di luglio" e per gli elettori esteri "il governo può fare un decreto".

"Voto a luglio? Per me va bene, bisogna votare il prima possibile", ha sostenuto Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti prima di lasciare la Camera. Ad ogni modo, ha sottolineato il capo politico grillino, "decide il Presidente della Repubblica". A chi gli chiede se non sia più responsabile aspettare ottobre per risolvere la questione Iva, Di Maio ha replicato: "Era più responsabile far nascere un governo".