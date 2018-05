Chi è Giorgetti

(Fotogramma)

Classe '66, bocconiano, parlamentare da ormai ventidue anni. Nella situazione di stallo dopo il 'no' del Colle a Savona, rispunta il nome di Giancarlo Giorgetti, impegnato nel delicato compito di ristabilire un dialogo fra le forze di maggioranza e il Quirinale e indicato, secondo gli ultimi rumors, fra i papabili alla guida di Palazzo Chigi.

Commercialista e revisore contabile, capogruppo della Lega alla Camera, Giorgetti è da sempre militante del partito per il quale ha ricoperto anche la carica di segretario nazionale per 10 anni, dal 2002 al 2012. Basso profilo, pacato, mai sopra le righe, il leghista è l'alter ego e braccio destro del leader Matteo Salvini, per il quale lavora da sempre dietro le quinte, nel segno dell'understatement. L'opposto di Salvini, insomma, che in molti vedono anche come l'uomo del dialogo che potrebbe fare la differenza.

Nel corso delle passate legislature, il numero due del Carroccio ha ricoperto il ruolo di presidente della commissione bilancio, tesoro e programmazione alla Camera. Inoltre, dal 12 giugno al 21 giugno 2001, è stato sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti nel governo Berlusconi II. Consigliere di amministrazione di Credieuronord, a seguito del crack dell'istituto Giorgetti è stato indagato e quindi assolto.

Vicino ai movimenti pro-life, nel 2001 è stato il principale autore della legge 40 sulla procreazione assistita mentre quest'anno ha partecipato alla Marcia per la Vita di Roma. Rieletto nel 2006, è stato anche vicepresidente della commissione affari esteri della Camera dei deputati e membro della delegazione parlamentare italiana alla NATO. Alla successiva tornata elettorale, nel 2008, è tornato a presiedere la commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera. Relatore della manovra economica del 2011, nel 2013 - rieletto ancora una volta - da Presidente della commissione parlamentare permanente viene invitato dal presidente della Repubblica Napolitano a far parte del gruppo scelto per preparare iniziative di leggi nel campo economico e sociale. Nella scorsa legislatura è stato infine presidente della commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.