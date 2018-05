Di Maio: "Se si torna al voto richiamiamo Di Battista"

(Fotogramma)

Se parte la campagna elettorale "dobbiamo far tornare Alessandro dal Sud America... se sarà una campagna estiva, le piazze le riempiamo sempre noi... gli strumenti sono dalla nostra per condurre la campagna". Lo dice Luigi Di Maio durante l'assemblea congiunta dei deputati e senatori M5S.

Se si torna al voto, spiega Di Maio "non mi spaventa l'esito della campagna, sta cambiando solo la polarizzazione ma la somma dei voti del centrodestra non cambia". "Assistiamo a una dinamica in cui il centrodestra si sta svuotando" a vantaggio di "una sola forza politica", aggiunge il leader grillino riferendosi alla Lega.

Le prossime elezioni, osserva il leader pentastellato "vedranno due forze politiche alternative, M5S e Lega". "O facciamo il governo o andiamo al voto senza tradire i principi del Movimento. Siccome non li abbiamo mai svenduti in 85 giorni, non lo faremo in campagna elettorale", mette in chiaro il leader grillino respingendo l'ipotesi di un'alleanza pre-elettorale col Carroccio.