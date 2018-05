La mamma di Di Maio: "Per me è lo scarrafone più bello"

Luigi Di Maio (Fotogramma)

Luigi Di Maio? "Per me è lo scarrafone più bello che ci sia" . Parola di Paola Esposito, la mamma del leader pentastellato, che sulle pagine del settimanale 'Oggi' svela dettagli inediti sul figlio, dall'infanzia alla carriera politica. "Era un bambino curioso e tranquillo - racconta la madre di Di Maio - si divertiva a giocare con le macchine. Era pazzo delle Ferrari, gli piaceva andare in giro anche a Carnevale. Giravamo per ore nella villa comunale di Marigliano. Era un paese tranquillo dove ha goduto dell'affetto dei suoi nonni con cui è cresciuto fino all'età di otto anni».

Di Maio, prosegue Paola Esposito, "è stato sempre un grande comunicatore, un ragazzo con l'innata capacità di trasferire agli altri l'idea dei diritti e dei doveri. Sono una mamma fortunata e, forse grazie all'educazione della famiglia, ha avuto la capacità di interpretare i bisogni degli ultimi". "Per me è il migliore dei figli possibili" prosegue la signora Esposito, spiegando che la politica non l'ha cambiato: "È rimasto lo stesso. L'ho trovato invece maturato nel suo percorso. Non sa dire bugie".

La mamma di Di Maio, che per anni ha insegnato italiano, commenta poi gli scivoloni del figlio sui congiuntivi. "L'episodio singolo può capitare a tutti - afferma - il resto mi sembra una esasperazione della stampa italiana. Luigi è cresciuto in una famiglia dove la consecutio temporum è di casa. Da noi non è solo una interlocuzione grammaticale ma è la capacità di interpretare la realtà nelle sue cause e i suoi effetti".

La signora Esposito parla poi di Silvia Virgulti, per anni accanto a Luigi Di Maio: "Silvia è una persona speciale, bella anche dentro. Con lei avevo un rapporto privilegiato sul piano emotivo". Sulla nuova compagna del figlio, Giovanna Melodia spiega: "Non l'ho conosciuta, ho appreso la notizia dai giornali e non si può giudicare una persona da una foto su un giornale".