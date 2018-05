Ue: "Piena fiducia in Mattarella"

(Fotogramma)

La Commissione Europea ha "piena fiducia nel procedimento previsto dalla Costituzione che si sta sviluppando in Italia, e in particolare nel presidente della Repubblica" Sergio Mattarella, affinché il tutto "arrivi a buon fine". Lo afferma il vice portavoce capo della Commissione Europea Alexander Winterstein, durante il briefing con la stampa a Bruxelles, durante il quale sono state poste, non solo dai giornalisti italiani ma anche da parte di diversi corrispondenti stranieri, numerose domande riguardanti le posizioni espresse ieri dal commissario al Bilancio Guenther Oettinger in merito al ruolo della 'disciplina di mercato' e la successiva dichiarazione del presidente Jean-Claude Juncker.

Tra la Commissione Europea e "tutti gli Stati membri ci sono ottimi e costanti contatti: non vedo perché l'Italia dovrebbe fare eccezione", ha aggiunto Winterstein, confermando che ci sono stati e ci sono contatti con i vertici delle istituzioni italiane. Alla richiesta di una conferma che, dunque, la Commissione consiglia in privato per poi non commentare in pubblico, il portavoce ha replicato che "mi si chiede di confermare in pubblico un contatto in privato, che è una specie di contraddizione in termini e che renderebbe inutile lo scopo di qualsiasi contatto privato, no?". In ogni caso, ha sottolineato, "formare un governo in Italia spetta esclusivamente, solamente e unicamente al popolo italiano".

Alla richiesta se ci siano stati contatti diretti con il Quirinale, Winterstein ha risposto: "Posso solo parlare per il presidente Jean-Claude Juncker, ma per quanto ne so non ci sono stati recenti contatti diretti". Quanto recenti? "Non ricordo a memoria quando è stato l'ultimo contatto diretto, ma non è recente", ha concluso.