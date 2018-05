Salvini non cede su Savona

(Fotogramma)

Se si vuole un governo politico, c'è già. Matteo Salvini non arretra dalle sue posizioni e chiarisce che "o il governo parte col contratto firmato e approvato dagli italiani nelle piazze, e con la squadra al completo concordata, magari con l'aggiunta di Giorgia Meloni, oppure avrà vinto chi dice sempre no".

La posizione del leader della Lega è quella di chi non vuole cedere sul nome di Paolo Savona, visto che nella squadra concordata la casella dell'Economia era segnata con il nome dell'economista euroscettico. Salvini prende così in contropiede - in primis Luigi Di Maio - che pensava a una riproposizione 'corretta' del governo Lega-M5S portato da Conte al Colle, trovando una soluzione (sostituzione, affiancamento o spostamento su altro dicastero) sul nome di Savona, per evitare nuovi scontri istituzionali.

Anche in casa Lega, a quanto si apprende l'opzione potrebbe essere l'algoritmo giusto: "Se facciamo un passo di lato su Savona, portiamo a casa il risultato", è il ragionamento che si fa in questi minuti a via Bellerio. Una strategia che potrebbe portare alla soluzione, dopo la rottura di domenica scorsa al Quirinale, con la rinuncia di Conte.

Ipotesi di riposizionamento sul ruolo di Savona cui sembra dare una prima risposta lo stesso segretario della Lega, che in serata da Imperia, commentando gli ultimi sviluppi, in particolare la proposta di Di Maio che ha ipotizzato un ministero diverso da quello di via XX settembre per l'economista euroscettico, ha promesso di pensarci: "Ne parlerò con il leader Cinque Stelle, ma anche lui pensava che Savona fosse il migliore".

Poco dopo, a fine giornata, arriva anche la posizione del Quirinale, che fa sapere che al Colle viene valutata "con grande attenzione" l'ipotesi avanzata dal leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio.