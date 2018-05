Salvini contro Fornero: "Io squadrista? Che pena..."

(Fotogramma)

"'Salvini non avrà mai il mio rispetto, è uno squadrista'. Che pena... La signora Fornero farebbe meglio a pensare alla mancanza di rispetto dimostrata verso i milioni di italiani rovinati dalla sua legge, sbaglio? Gli insulti non mi fermano, io non mollo! #stopFornero". Lo scrive su Facebook Matteo Salvini.