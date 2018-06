Chi è Sergio Costa, il nuovo ministro dell'Ambiente

(Fotogramma)

E' Sergio Costa, il generale che ha contribuito a scoprire la Terra dei Fuochi, il nuovo ministro dell'Ambiente. Una scelta tutta targata Cinque Stelle perché a indicare Costa per il dicastero di via Cristoforo Colombo era stato proprio Luigi Di Maio lo scorso febbraio. Generale di brigata dell'Arma dei Carabinieri e comandante della Regione Campania dei Carabinieri Forestali, Sergio Costa, classe 1959, è laureato in Scienze Agrarie con un master in Diritto dell’Ambiente.

Costa ha contribuito a svelare in tutto il suo dramma la vicenda della Terra dei Fuochi; nel 2015, ha reso note la pericolosità e la vastità di quella che lui stesso ha definito come “la discarica sotterranea più grande d'Europa", quella di Calvi Risorta, in provincia di Caserta.

Il suo impegno nella lotta all’illegalità in Campania ha contribuito a portare alla luce illeciti, fenomeni di abusivismo e diverse discariche abusive, come quella di Cava Montone, nel Parco Nazionale del Vesuvio. Costa è stato uno dei sostenitori dell’utilità della legge 68 sugli ecoreati.