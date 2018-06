Cottarelli: "Ora non si aumenti l'Iva"

(Afp)

"No, non c'è mai stata". All'indomani della remissione dell'incarico, Carlo Cottarelli smentisce così a '6 su Radio 1' l'ipotesi di un incarico da ministro nel nuovo governo a guida Giuseppe Conte. "Se ci fosse stata non avrei accettato perché ho detto che è un onore servire nel governo italiano, però bisogna essere d'accordo su certi obiettivi", ha spiegato l'ex premier incaricato.

"Ci sono parti di programma che mi vanno benissimo, come la parte sulla corruzione, la lotta all’evasione fiscale, ma c’è questa idea fondamentale che per crescere di più si deve fare più deficit pubblico ma per un Paese che ha un debito pubblico già alto è troppo rischioso. Non conosco paese al mondo che sia riuscito attraverso più deficit poi ad arrivare a ridurre il rapporto tra debito pubblico e Pil. Vediamo se queste idee funzionano", ha proseguito.

"La cosa importante per il governo sarà di stare attenti, non solo a quello che fanno, ma quello che dicono, soprattutto rispetto alla questione della partecipazione dell’Italia nell’area dell’euro che per me deve essere fuori discussione visto ciò che è successo negli ultimi giorni", ha detto ancora.

IVA - "Per motivi psicologici sarebbe meglio non aumentare l’Iva", sostiene Cottarelli a Radio Capital. "Se si vorrà introdurre la flat tax sarà inevitabile alzarla. Non la considero una soluzione saggia, non possiamo permetterci un taglio delle tasse di 50 miliardi senza limare altre spese ed evitare gli sprechi. Cinquanta miliardi sono tanti", ha aggiunto l'ex commissario per la spending review.

QE - Con la fine del programma di acquisto di titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea, spiega ancora a radio Capital, "non ci saranno effetti enormi, i tassi di interesse cresceranno gradualmente". "La scadenza del debito è lunga, non ci sarà un impatto immediato dalla crescita dei tassi. Bisogna invece fare più attenzione ai balzi dello spread", ha aggiunto.