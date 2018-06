"I populisti al potere", il governo sui media stranieri

Le copertine del tedesco Handelsbratt e dell'Economist dedicate all'Italia

"I populisti al potere". E' il titolo dell'articolo che il quotidiano francese Le Figaro dedica alla nascita del nuovo governo in Italia, dove "entrano i leader antisistema della Lega e del M5S". "Il giurista Giuseppe Conte, che aveva gettato la spugna una settimana fa, ha presentato la lista dei ministri al presidente Sergio Mattarella, che l'ha confermata", scrive il quotidiano francese.

Anche il Washington Post dedica un articolo all'Italia: "L'anti establishment Movimento 5 Stelle e la Lega di estrema destra governeranno insieme, formando la prima coalizione puramente populista alla guida di un paese essenziale dell'Europa occidentale dalla creazione dell'Unione europea". Il quotidiano statunitense sottolinea che ieri l'Italia "sembra aver fatto un passo indietro dall'orlo di una crisi politica che ha innervosito un continente".

Due partiti populisti sono alla guida della terza economia della zona euro, si ricorda. "Anche se ai tecnocrati andranno alcuni dei posti più importanti del governo, la maggior parte degli osservatori ritiene che i leader dei due partiti, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, saranno i poteri dietro la nuova amministrazione", scrive il quotidiano americano che associa la crisi politica italiana a quella che si sta per aprire in Spagna, frutto entrambe della crisi economica degli ultimi dieci anni.

Un gelato tricolore con tre micce accese è invece l'immagine scelta del settimanale The Economist, che dedica la cover story dell'edizione europea alla situazione in Italia. Il titolo: "Maneggiare con cura". La parola "populisti" viene invocata da diversi giornali per descrivere la coalizione governativa M5S-Lega come il Wall Street Journal, il Financial Times e il Guardian, mentre sulla prima pagina il New York Times tuona: "I populisti antagonisti dell'Europa hanno il via libera per prendere le redini dell'Italia".

Anche la stampa tedesca torna ad occuparsi dell'Italia. La Sueddeutsche Zeitung titola: "I populisti italiani sono ancora una volta d'accordo sul governo", mentre il giornale economico Handelsblatt mette in copertina l'immagine dello Stivale che si stacca dall'Europa, con il Sud che sprofonda nel mare. "Ciao bella!" il titolo eloquente. Il governo italiano finisce anche su La Vanguardia: "Il presidente italiano dà una nuova opportunità al M5S e alla Lega" si legge sulla prima pagina del quotidiano spagnolo: "Il grillino Di Maio propone di spostare il ministro sul quale è stato posto il veto per l'Economia in un altro dicastero".