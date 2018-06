Salvini: "Troppi 5 miliardi per accoglienza migranti"

(Foto Fotogramma)

"Ho chiesto di prestare particolare attenzione a quei 5 miliardi di euro che anche quest'anno sono destinati al mantenimento di migliaia di immigrati in questo Paese. Io gli voglio dare una bella sforbiciata, mi sembrano un po' tantini sinceramente". Così il leader della Lega Matteo Salvini, durante un comizio ieri sera a Sondrio.

"A casa loro sarà una delle nostre priorità", ha poi sottolineato il neoministro dell'Interno che ribadisce uno dei suoi slogan preferiti: "Porte aperte in Italia per la gente per bene, un biglietto di sola andata per tornare a casa loro per quelli che vengono in Italia a far casino e pensano di essere mantenuti a vita".