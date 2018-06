Savona saluta Padoan: "Non sono il tuo successore..."

Foto Adnkronos

"Non sono il tuo successore, ma volevo salutarti...". Così il neo ministro agli Affari europei, Paolo Savona, saluta, al ricevimento ai giardini del Quirinale per la festa della Repubblica, l'ex ministro all'economia Pier Carlo Padoan. Savona, accompagnato dalla figlia, si è intrattenuto per pochi minuti con l'ex titolare di via XX Settembre.

"Contento? No, è il tempo di essere coscienziosi, non contenti" ha detto poi all'Adnkronos il neo ministro Savona. "Ma se si affrontano le sfide, vuol dire che si è fiduciosi". Il tempo della campagna elettorale é finito...", aggiunge liquidando così le polemiche dei giorni scorsi sulle sue posizioni sull'euro che gli sono costate il dicastero dell'Economia.