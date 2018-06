Tutti i ministri

(Fotogramma)

M5S 'batte' Lega 7-5. Sono infatti sette i cinquestelle che si insedieranno nei diversi ministeri del 'governo del cambiamento' guidato da Giuseppe Conte contro i 5 leghisti nominati, rispettivi leader inclusi. Sei, invece, i tecnici scelti per la guida di dicasteri-chiave. In quota Lega, inoltre, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti.

M5S - A comporre la squadra pentastellata al governo sono il capo politico del Movimento Luigi Di Maio (vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro), Riccardo Fraccaro (ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta), Barbara Lezzi (ministro per il Sud), Alfonso Bonafede (ministro della Giustizia), Elisabetta Trenta (ministro della Difesa), Danilo Toninelli (ministro delle Infrastrutture), Giulia Grillo (ministro della Salute).

LEGA - Per la Lega, Matteo Salvini (vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno), Giulia Bongiorno (ministro della Pubblica amministrazione), Erika Stefani (ministro per gli Affari regionali e le autonomie), Lorenzo Fontana (ministro per la Famiglia e la disabilità), Gianmarco Centinaio (ministro delle Politiche agricole).

TECNICI - Sei i dicasteri guidati dai tecnici. Del governo fanno parte Enzo Moavero Milanesi (ministro degli Esteri), Sergio Costa (ministro dell'Ambiente), Giovanni Tria (ministero dell'Economia), Marco Bussetti (ministro dell'Istruzione), Alberto Bonisoli (ministro dei Beni culturali e del turismo) e Paolo Savona (ministro per gli Affari europei).