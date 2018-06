Bagno di folla per Conte

(foto AdnKronos)

Selfie, strette di mano, applausi e saluti per il neo presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla parata del 2 giugno. Il premier si è infatti concesso un piccolo fuori programma affacciandosi dalla tribuna d'onore riservata alle autorità per salutare quanti si erano posizionati da ore sotto la balconata (LE IMMAGINI). Al termine della parata, Conte è stato applaudito e acclamato per 45 minuti: "Ce la metterò tutta", ha promesso, prima di lasciare i Fori Imperiali.