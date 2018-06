Diba all'attacco di Pd e Forza Italia

(Immagine di repertorio - Fotogramma)

"Sì, provo soddisfazione nel vederli gonfi di livore, perché non si sono mai davvero indignati per le sofferenze dei cittadini. Sì, mi compiaccio nel vederli persi, alla ricerca di un punto di riferimento di potere che non c'è più, perché quando hanno avuto la possibilità di schierarsi l'hanno fatto con chi procurava ingiustizie, non con chi le pativa". Lo scrive in un post su Facebook Alessandro Di Battista, esponente del M5S, in riferimento a Pd e Forza Italia.

"Sì, esulto nel vederli attaccare in modo scomposto questo governo continuando con le loro menzogne, quelle stesse menzogne che hanno lanciato la nostra ascesa e determinato il loro fracasso - prosegue - Mi rallegro nel vedere deputati del Pe scendere in piazza a difesa della Costituzione, loro che con leggi indegne hanno distrutto i diritti sociali degli italiani. E soprattutto godo guardando Pd e Forza Italia. Hanno fatto una legge elettorale oscena per stare ancora una volta dalla stessa parte e dalla stessa parte in effetti ci stanno. Ma non al governo, stanno insieme all'opposizione. Che goduria!"

Ma il tempo dell'esultanza finisce qui. Lasciamoli nell'oblio mentre mangiano i pop-corn (sperando che non si strozzino) - conclude - Ora è tempo di realizzare concretamente i punti del programma".