Salvini: "Sui migranti nostra linea è buonsenso"

"L'Italia e la Sicilia non possono essere il campo profughi d’Europa, la nostra linea è quella del BUONSENSO!". Lo scrive in un tweet il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, postando una foto di un comizio improvvisato a Catania.

Inoltre, intervistato da 'Sky TG24' durante il suo tour in Sicilia, dice: "Non assisterò senza far nulla a sbarchi su sbarchi su sbarchi. Servono centri per espellere".

"L'Italia - aggiunge - nel nome della tranquillità, della serenità, della convivenza civile accoglie chi scappa davvero dalla guerra, ma sono meno del 10% di quelli che fanno domanda, e lavorando perché non partano tutti gli altri che in Italia non hanno un futuro".









