Orfini querela il padre di Di Battista

(Fotogramma)

"Vi informo che ho sporto querela. Non tanto per me, ma per tutelare la dignità di tutta la nostra comunità democratica. Bisogna porre senza tentennamenti un argine ad un linguaggio che incita alla violenza e al disprezzo. Da chiunque provenga, fosse pure Di Battista senior". Lo scrive su Twitter Matteo Orfini, allegando il post del padre di Alessandro Di Battista.

"Prudenza, mi raccomando prudenza. I sinistronzi del Pd - si legge nel post di Vittorio Di Battista - minacciano di scendere in piazza. Non sono le schiere di banchieri seguaci del grullo cazzaro a farmi paura ma gli squadristi del sorcio Orfini. Tutte le gattare di Roma non riuscirebbero a ricacciare indietro le pantegane rosicone. Ergo, prudenza, topicidi e ramazze di saggina".