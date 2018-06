Rai, Minoli e Santoro tra i candidati al cda

(Fotogramma)

Veterani della tv, come Giovanni Minoli, Michele Santoro e l'ex direttore di Raiuno Fabrizio Del Noce ma non solo. Nella carica degli aspiranti consiglieri di amministrazione della Rai, 236 in tutto per i 4 componenti che saranno eletti da Camera e Senato (due per ciascun ramo del Parlamento), ci sono anche ex dirigenti di aziende di tlc, come Vincenzo Novari che è stato ad di 3Italia, o Lucia Calvosa nel board di Tim come indipendente fino al maggio scorso.

Tra i consiglieri Rai attuali (il cda scade il 30 giugno) nella lista di chi ha inviato il suo curriculum oggi pubblicato sul sito di Camera e Senato ci sono Franco Siddi, Rita Borioni, Carlo Freccero e Arturo Diaconale. E ancora, tra gli esperti del settore tv e comunicazioni, la firma del 'Sole24Ore' Marco Mele e Piero De Chiara, con un curriculum ricco di esperienze nelle tlc e da ultimo consulente dell'Agcom.

Nella lista figura un attore e produttore tv, Francesco Siciliano, un ex dirigente di Telepiù (la prima tv a pagamento in Italia proposta da Canal plus) Emmanuel Gout, l'ex deputato Giorgio Lainati, l'ex 'Iena' Dino Giarrusso. Sul fronte dei consumatori hanno inviato la propria candidatura Massimiliano Dona (Unc) e Carlo Rienzi (Codacons).