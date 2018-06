Salvini: "Io come Hitler? Roba da matti"

Matteo Salvini (AFP PHOTO)

"Salvini: 'Basta migranti a spasso'. Iantorno (Pd): 'Parole simili a quelle di HITLER'. Roba da matti! Si vergogni. Io non mollo, gli insulti della sinistra sono medaglie". Lo scrive su Facebook il leader della Lega Matteo Salvini.

Il vicepremier e ministro dell'Interno, parlando in Transatlantico, alla Camera per il discorso del premier Giuseppe Conte, a proposito dei Cie ha detto di aver parlato con tutti i governatori leghisti e "tutti non vedono l'ora di avere dei centri chiusi dove la gente non vada a spasso nelle città e che consentano di espellere chi va espulso. Senza i centri non si rimpatria nessuno". E ancora: "La gente non vuole avere dei punti dove uno esce alle 8 del mattino, rientra alle 10 la sera e durante il giorno non si sa cosa fa e fa casino...".

Inoltre, "dobbiamo aumentare i centri per i rimpatri e le espulsioni, dove gli immigrati stanno dentro e non girano per le città facendo confusione. Ridurre il numero degli sbarchi e aumentare il numero delle espulsioni".