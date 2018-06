M5S-Lega accelerano su sottosegretari

(Foto Fotogramma)

M5S e Lega provano ad accelerare sulle nomine del 'sottogoverno'. L'obiettivo -apprende l'Adnkronos- è chiudere su deleghe, viceministri e sottosegretari entro martedì, quando dovrebbe tenersi un Consiglio dei ministri ad hoc per ufficializzare il completamento della squadra di palazzo Chigi. Almeno, queste sarebbero le intenzioni di Matteo Salvini e Luigi Di Maio che dovrebbero vedersi stasera, forse già nel tardo pomeriggio, presente il premier Giuseppe Conte al rientro dal G7 del Canada, per accordarsi sulla 'griglia di massima' e definire una volta per tutte i posti chiave, come quelle dei viceministri e sottosegretari all'Economia e al Mise.

I due leader, raccontano, non vogliono dare l'immagine di una maggioranza già divisa e in lite continua sull'assegnazione di poltrone, nè intendono così bloccare il Parlamento: una volta chiusa la partita sul 'sottogoverno' dopodomani, la volontà è quella di procedere subito alla nomina dei presidenti e componenti delle commissioni parlamentari, ferme da quattro mesi (ieri il presidente della Camera Roberto Fico con una lettera ai gruppi ha chiesto di fare presto).

I riflettori, naturalmente, sono puntati sulle amministrative: le urne chiuderanno stasera, alle 23, e cinque stelle e leghisti non vogliono dare l'idea di prendere tempo in attesa dell'esito del voto. Da qui il vertice serale per definire le caselle strategiche del 'sottogoverno', assegnando le deleghe più delicate, come le Tlc contese fino all'ultimo, anche se nelle ultime ore sembrerebbe in vantaggio il Carroccio. Unico punto fermo, la delega dei Servizi on capo al premier Giuseppe Conte. Dopo aver visto Di Maio, Salvini rientrerà a Milano, dove, raccontano fonti del centrodestra, riunirà domani, alle 13.30, il 'Federale' della Lega in via Bellerio.