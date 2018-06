Conte ad Amatrice: "Non sentitevi abbandonati"

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ad Amatrice (Adnkronos)

"Oggi vi deluderò: non ho dichiarazioni altisonanti né promesse mirabolanti. Non sono qui per parlare d'altro, ma per evitare che le persone si sentano abbandonate". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ai giornalisti nel corso della sua visita ad Amatrice.

In camicia bianca e sprovvisto di giacca d'ordinanza visto il gran caldo, Conte ha prima visitato il cuore del centro storico, dove restano solo gli 'scheletri' della chiesa di Sant'Agostino e di due case a due passi da quello che era l'hotel Roma, poi si è spostato al parco comunale, dove ha deposto un cuscino di fiori ai piedi della lapide commemorativa delle vittime del sisma.

Rispondendo a chi gli chiede che impressione abbia avuto della cittadina piegata dalla furia del terremoto, Conte dice: "E' una distruzione totale, ma io non sono venuto qui per dire 'gli altri hanno fatto male'". "Io ho appena iniziato - aggiunge - non farò promesse, sono venuto qui per un gesto di solidarietà, ma non dirò mai 'io sono quello bravo, gli altri no'. Intanto abbiamo fatto una riunione per comprendere lo stato dell'arte", spiega.

"Una prima serie di problemi è già stata messa a fuoco - dice- c'è un decreto, se riusciamo a chiudere in tempi brevi e una base per partire. Dosare le priorità non sarà facile", riconosce. Poi chiede ai cronisti di allontanarsi: "Lasciateci parlare, ho massimo rispetto per il vostro lavoro, ma se siete qui è diverso, non è la stessa cosa e dobbiamo parlare liberamente". La sua richiesta ai cronisti viene accolta dagli applausi dei presenti. Qualcuno, tra i commercianti, ammette: "è la prima volta che riusciamo a parlare con qualcuno per davvero. Persino col sindaco è complicato".

Il premier ha anche incontrato gli amministratori locali. Alcuni cittadini gli hanno donato il libro fotografico 'Amatrice, il libro della sua terra', realizzato dall'associazione Laga insieme. Dopo Amatrice, Conte raggiungerà Accumoli.