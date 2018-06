Aquarius compatta il governo

(Fotogramma)

Unità di governo, nel nome di Aquarius. Il caso della nave carica di migranti compatta e galvanizza l'esecutivo, che alla sua prima azione politica incassa anche la sua prima 'vittoria' sull'Europa: negare cioè un porto sicuro all'imbarcazione e costringere i soccorritori a dirottare l'accoglienza sulle spalle di un altro Paese europeo. Una manovra annunciata e guidata dal leghista Matteo Salvini in totale accordo con il pentastellato Danilo Toninelli, azione che nella giornata di ieri ha ricevuto la 'benedizione' di entrambi gli schieramenti oltre a quella del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

"Ci siamo insediati da pochi giorni e già la musica sta cambiando", ha commentato del resto Toninelli ricevuta la notizia del passo avanti della Spagna. Un vero e proprio "segno" per il ministro delle Infrastrutture "di un nuovo vento di solidarietà e condivisione che spira in Europa su questa emergenza". Parole ampiamente condivise dallo stesso Salvini, che ha rimarcato "l'assoluta collaborazione con i ministri Cinquestelle", confermando la comunione di vedute sul tema dell'immigrazione, spingendolo a definire il governo "compatto, alla faccia di chi cercava spaccature tra Lega e M5S".

A cantare vittoria, plaudendo al lavoro dei colleghi ministri, nel tardo pomeriggio di ieri è arrivato anche Luigi Di Maio, che in un post su Facebook ha sottolineato ancora una volta la forza del suo contratto di governo: "Da oggi l'immigrazione non è più un business" ma "una questione che deve essere affrontata da tutti i Paesi europei" e "chi voleva solo fare profitti, dovrà cercarsi un'altra occupazione. La fine del business dell’immigrazione è nei nostri venti punti. E oggi - ha rimarcato - abbiamo messo la prima pietra".

E a sigillare l'intesa gialloverde arriva anche il "ringraziamento speciale" a Toninelli e Salvini da parte del premier Conte, che in visita fra i terremotati di Accumoli ha rivolto un plauso ai due ministri per la gestione "in prima linea" dell'emergenza.