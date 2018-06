Di Battista: "Sui migranti sto con Toninelli"

(Fotogramma)

"Sono in accordo con Toninelli? Sì, lo sono. E lo sono anche con Luigi Di Maio. Credo che questa sia l'unica strada per mettere l'Europa davanti alle sue responsabilità. E questo non è razzismo". Lo dice Alessandro Di Battista in un video su Facebook dopo lo stop alla nave Aquarius. "Conosco Danilo, conosco Luigi, sono miei amici. Avanti tutta".

"Mi hanno riferito che in alcune trasmissioni televisive italiane qualcuno si domandava il perché di un mio 'silenzio' riguardo alle tematiche legate all'immigrazione. Pare che questo 'silenzio' sia stato anche criticato. Spieghiamo alcune cose", scrive Di Battista su Facebook dove ha pubblicato un video di un incontro pubblico in un ristorante a San Francisco.

"1. Non essendo più un parlamentare decido io e soltanto io quando scrivere e se commentare o meno una questione. 2. Per questioni estremamente complesse preferisco prendermi qualche ora in più di riflessione. Il fuso orario grazie a Dio aiuta. 3. L'unico modo per provare a capirsi senza idiote accuse di 'razzismo/buonismo' è incontrarci e parlarci. Ho sempre scelto la piazza quando ero deputato, ieri a San Francisco ho scelto un incontro in un ristorante per parlare di politica. 4. In questo video esprimo le mie idee sui flussi migratori, sulle guerre di invasione mascherate da missione di pace, sull'ipocrisia nauseante di certa falsa sinistra (per questo ho smesso di votarli), sulle responsabilità dei Paesi europei etc etc...".

"Potete essere d'accordo o meno - prosegue Di Battista - ma sono le mie idee e non le baratto per un apprezzamento in più su Fb. 5. Conosco Danilo, conosco Luigi, sono miei amici. Hanno a cuore il Paese, la legalità i diritti e stanno 'combattendo' contro un sistema intero. P.S. Avanti tutta Movimento e coraggio. Adesso sotto con le nostre battaglie: la Pace, la cooperazione internazionale, la lotta alla corruzione, la risoluzione del conflitto di interessi e il reddito di cittadinanza! P.S.S. Ho sbagliato un congiuntivo, così questo video lo mandano anche su Repubblica".