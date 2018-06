Nomine a un passo

(Fotogramma)

L'accordo sul sottogoverno è a un passo. Finito il vertice a palazzo Chigi tra il presidente del consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier Luigi di Maio e Matteo Salvini, mancano le ultime limature per chiudere su viceministri, sottosegretari e deleghe. L'intesa sulla divisione delle 'caselle' ci sarebbe, spiegano fonti governative, tra Lega e 5 stelle. All'appello mancherebbero due nomi da parte del Carroccio per chiudere la partita. Le deleghe alle telecomunicazioni, all'editoria e ai servizi segreti resterebbero in capo ai 5 stelle, mentre il Cipe andrebbe alla Lega.

Il Consiglio dei ministri per la nomina di sottosegretari e viceministri dovrebbe tenersi stasera alle 20.30, a quanto si apprende da fonti di governo.

Secondo le ultime indiscrezioni, tra i punti fermi, la delega ai servizi segreti che andrà al premier Conte. La delega al Turismo sarà attribuita a Gian Marco Centinaio, ministro dell'Agricoltura. Quanto all'Economia, Giovanni Tria si dovrebbe ritrovare come viceministro la grillina Laura Castelli, e come sottosegretario al Tesoro con delega alle partecipate e alle banche (snodo strategico per la politica economica nazionale) un altro pentastellato, Stefano Buffagni, fedelissimo di Davide Casaleggio, che ha in mano il dossier nomine sulle società partecipate, appunto.