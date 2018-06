Conte: "Senza scuse Macron resto a Roma"

(Afp)

"Nessun dubbio: senza un chiarimento e le scuse di Macron all'Italia io resto a Roma. Non ho il minimo tentennamento, chi sbaglia - chiunque esso sia - deve chiedere scusa, prima che a me all'Italia. Abbiamo salvato milioni di vite umane, l'Europa tutta deve tenerlo a mente". Giuseppe Conte, raccontano fonti governative all'Adnkronos riportando le parole del premier, è deciso, con il sorriso sulle labbra spiazza i suoi: su Parigi è irremovibile dopo le accuse rivolte dalla Francia all'Italia sulla vicenda della nave Aquarius, con Emmanuel Macron che ha parlato di "irresponsabilità e cinismo" mentre il suo partito En Marche ha definito "vomitevole" la linea del governo italiano.

TRIA ANNULLA TRASFERTA - Ieri, viene raccontato, avrebbe messo in dubbio il bilaterale con Emmanuel Macron vincendo le resistenze di chi, tra i suoi consiglieri più stretti, temeva l'incidente diplomatico. E anche dietro la decisione del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, di annullare la trasferta in Francia ci sarebbe il suo zampino. I due avrebbero deciso insieme di cancellare il volo, in programma alle 14, del responsabile dell'Economia. Il premier attende le scuse: se non arriveranno nell'arco della giornata, il vertice verrà considerato annullato.

ELISEO: NESSUNA INFORMAZIONE SU RICHIESTA SCUSE - L'Eliseo però fa sapere che la Francia "non ha ricevuto nessuna informazione della presidenza del Consiglio" italiana "su una richiesta di scuse o su un possibile annullamento della visita" di Giuseppe Conte, secondo quanto riferiscono i media d'Oltralpe.

MACRON: LAVORIAMO MANO NELLA MANO - Macron intanto esorta a "non cedere alle emozioni, che alcuni manipolano" e assicura che la Francia "lavora mano nella mano con l'Italia" per gestire i flussi migratori. "E' un anno che lavoriamo in maniera esemplare con l'Italia", ha aggiunto il presidente francese, in dichiarazioni durante una sua visita a Mouchamps (Vandea), riportate dai media francesi.

SALVINI - Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, spera che da Parigi "arriveranno le scuse". "Non abbiamo niente da imparare da nessuno in termini di solidarietà. La nostra storia di generosità e di volontariato - ha sottolineato Salvini parlando al Senato - non merita di essere apostrofata in questi termini da esponenti del governo francese che spero diano scuse". "Chiedo a Macron - ha aggiunto - di passare dalle parole ai fatti e accogliere i 9mila migranti che si era impegnato ad accogliere per dare un segno concreto".

Poi, lasciando a piedi palazzo Madama dopo l'intervento sul caso Aquarius, il vicepremier ha dichiarato: "Conte è legittimato a non andare al vertice di Parigi, noi lo sosterremo. Ci sono ragioni molto fondate per prendere questa decisione". "Conte senza scuse ufficiali - ha spiegato - fa bene a non andare".

FARNESINA CONVOCA AMBASCIATORE - La Farnesina ha convocato oggi l'ambasciatore francese in Italia definendo "inaccettabili" le dichiarazioni arrivate da Oltralpe e avvertendo che simili accuse "stanno compromettendo le relazioni tra Italia e Francia".

Il vertice tra il presidente del Consiglio e il presidente francese è previsto per venerdì prossimo.