Parla Iwobi, colpo di scena in Senato

(Fotogramma)

Colpo di teatro in aula a palazzo Madama dove a difendere strenuamente la scelta del ministro dell'Interno Matteo Salvini sui migranti, per la Lega prende la parola Tony Iwobi, nato in Nigeria nel 1955. Il senatore ha rivendicato che l'Italia "non prende lezioni di civiltà dalla Francia, dalla Spagna di Ceuta e Melilla, o da qualunque altro Paese" e nemmeno dalle forze politiche "bocciate alle ultime elezioni", e per questo si è preso qualche brusio di protesta dal Pd.