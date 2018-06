Strada per Almirante a Roma, Raggi blocca tutto

(Foto Fotogramma)

"Nessuna strada a Roma sarà dedicata a Giorgio #Almirante". Arriva in tarda serata lo stop della sindaca Virginia Raggi che annuncia: "Domani stesso (oggi, ndr) presenterò una mozione a mia prima firma". Ospite di 'Porta a porta', alla notizia che il Comune di Roma avrebbe intitolato una strada a Giorgio Almirante il primo cittadino della Capitale aveva replicato poco prima: "Mi sorprende". Al conduttore tv Bruno Vespa che le ha chiesto "non lo sapeva?", Raggi ha risposto: "No, sono qui da lei... Mi sono allontanata qualche ora fa dal Campidoglio, comunque suppongo sia un provvedimento di oggi pomeriggio". E infatti era proprio così. Ad annunciare poco prima che l'Aula Giulio Cesare aveva votato la mozione di Fratelli d'Italia, come già proposto dalla presidente di Fdi Giorgia Meloni, erano stati Fabrizio Ghera, capogruppo di Fdi in Campidoglio, e i consiglieri comunali Andrea De Priamo, Maurizio Politi, Francesco Figliomeni e Rachele Mussolini della lista civica 'Con Giorgia' che parlavano di "vittoria storica della destra italiana e romana".

Domani stesso presenterò una mozione a mia prima firma. — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 14 giugno 2018

"Se lo condivido il provvedimento? Se l'aula ha votato favorevolmente credo assolutamente di sì - aveva poi replicato a Vespa la sindaca - Se il provvedimento è passato vuol dire che i consiglieri si sono determinati e vogliono comunque intitolare la strada a questo personaggio. Il sindaco prende atto della volontà dell'aula, che è sovrana come il Parlamento".