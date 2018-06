La profezia di Renzi

Matteo Renzi (AFP PHOTO)

"Un anno fa, esattamente un anno fa, scrivevo questo post. Se avete tre minuti leggetelo: era il 16 giugno 2017. Poi non si dica che non l’avevamo detto: era tutto già scritto! Buon fine settimana, amici". Lo scrive Matteo Renzi su Facebook, allegando il vecchio post dove rilevava "l'avvicinamento del Movimento Cinque Stelle alle posizioni della Lega Nord". Renzi fra l'altro, in quell'occasione, si diceva colpito dal "silenzio degli intellettuali, delle cantanti, degli attori, dei commentatori che in questi mesi ci hanno spiegato che i Cinque Stelle erano la vera sinistra".