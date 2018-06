Salvini: "Non siamo più zerbini"

Matteo Salvini (Fotogramma)

"La Aquarius approda in Spagna. Per la prima volta una nave partita dalla Libia e destinata in Italia attracca in un Paese diverso: segno che qualcosa sta cambiando, non siamo più gli zerbini d'Europa". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini commenta su Twitter l'arrivo a Valencia dei migranti a bordo di Aquarius.

Poi, parlando a Seregno, durante un incontro elettorale, il titolare del Viminale torna sulla questione migranti: "Stiamo proteggendo i confini nazionali, stiamo facendo quello che avevamo promesso prima della elezioni e lo facciamo educatamente, garbatamente. E' finita la pacchia per i trafficanti". "Ci attaccano tutti - rimarca Salvini -. Leggo la mattina i giornali e guardo i tg, sono le comiche. Nessuno ci fermerà e nessuno ci fa paura".

"Noi stiamo togliendo all'Africa i suoi figli migliori - aggiunge Salvini -. Il mio obiettivo è che l'Africa cresca orgogliosamente, come Paese libero e che l'Italia possa tornare a occuparsi dei suoi confini e del lavoro che manca. Ora gli scafisti dovranno trovare un lavoro normale, gli abbiamo messo le mani nel portafoglio".

A margine dell'incontro, Salvini sottolinea che "al prossimo consiglio europeo saremo protagonisti delle scelte del futuro e non comparse, difendendo l'interesse nazionale. Adesso se l'Europa c'è che passi dalle parole ai fatti". "Non siamo mai stati così centrali ed ascoltati - osserva ancora -. Finalmente i tedeschi, francesi, belgi, olandesi e spagnoli ci ascoltano".

Quindi, il vicepremier e ministro dell'Interno rivolge "un saluto a Mario Balotelli, Roberto Saviano e Massimo D'Alema". "Tutta questa comunità si deve rassegnare - spiega Salvini - l'Italia s'è desta e il Piave che una volta mormorava perché non passasse lo straniero, quel Piave dove scorreva il sangue dei nostri nonni, quel Piave si è un pochino arrabbiato. Adesso senz'armi, questa è una battaglia che vinceremo senza armi, col sorriso e con le leggi".

La 'battaglia sui migranti', aggiunge, sarà vinta "costruendo strade e ospedali in quello straordinario continente che è l'Africa per poter permettere a quei bimbi di crescere nelle loro civiltà e ai figli degli italiani di crescere tranquilli, di prendere il treno tranquilli, di andare nei giardinetti senza giubbotti antiproiettile".

Stamattina, sulle colonne del Corriere della Sera, Salvini aveva ribadito il concetto. In un colloquio con il quotidiano di via Solferino, il titolare del Viminale aveva annunciato che "dopo le navi delle Ong, potremmo fermare anche quelle che arrivano nei nostri porti cariche di riso cambogiano. Abbiamo finito di fare gli zerbini".