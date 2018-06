Di Maio: "Serve censimento dei raccomandati"

Luigi Di Maio (FOTOGRAMMA)

"Ci sono altri censimenti da fare" e sono "politici": ovvero, occorre censire "tutti i raccomandati che abbiamo nella pubblica amministrazione e anche quelli che sono in Rai. Dobbiamo ristabilire il principio della meritocrazia". Lo ha detto a 'Porta a Porta' il vicepremier e leader del M5S, Luigi Di Maio.



PENSIONE - "Ho incontrato il presidente Inps Boeri - ha poi annunciato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico -. Voglio creare un fondo in cui far confluire il taglio vitalizi degli ex parlamentari e il taglio delle pensioni d'oro. Questo fondo lo destineremo ai pensionati minimi. E una questione di giustizia sociale".

REDDITO CITTADINANZA - Per quanto riguarda invece il reddito di cittadinanza, "dobbiamo accelerare - ha detto Di Maio -, spero di portarlo nella legge di bilancio a fine anno".



JOBS ACT - E ancora: "Stiamo lavorando a una modifica del Jobs Act per ridurre il numero dei rinnovi a tempo determinato".