99Posse a Meloni: "Se sei fascista devi penzolare"

Giorgia Meloni (Fotogramma)

"Ciao @GiorgiaMeloni: Se sei nomade, devi nomadare. Se sei rom, devi rommare. Se sei slavo, devi slavare. Se sei fascista, devi PENZOLARE!". Lo scrive su Twitter la band '99Posse' dopo che la presidente di Fdi, Giorgi Meloni, ieri a Napoli aveva detto: "La proposta di Fdi è sempre la stessa: bene censirli per capire di cosa stiamo parlando, dopodiché, se sei nomade, devi 'nomadare', non puoi essere stanziale".

Solidarietà a Meloni è stata espressa da Fratelli d'Italia. "Il confronto politico, per quanto aspro, non dovrebbe mai sconfinare in attacchi personali", scrive in una nota Federico Mollicone, deputato di FdI che chiede alla Polizia Postale "la chiusura immediata dell'account twitter" della band.