Botta e risposta Salvini-Saviano

Roberto Saviano (Fotogramma)

Dopo la polemica sulle sue dichiarazioni sulla scorta a Roberto Saviano, il ministro dell'Interno Matteo Salvini torna a parlare dello scrittore rivolgendogli un invito. "Saviano come Falcone e Borsellino??? Ma per favore..... Comunque - scrive su Facebook - lo inviterò presto (nonostante i suoi insulti) alla consegna ai cittadini di un palazzo sequestrato ai mafiosi: la mafia si combatte con i fatti, non con le parole".

La replica di Saviano non si è fatta attendere. "Il Ministro della Malavita mi invita all'inaugurazione di un bene confiscato; a me - sottolinea lo scrittore sempre su Facebook - le passerelle non sono mai piaciute, sono cose da politici piccoli piccoli". Poi l'affondo: "Invece - scrive - parteciperò volentieri alla cerimonia per la restituzione allo Stato dei 50 milioni di euro di rimborsi elettorali rubati dalla Lega. Quando la facciamo? #RestitutionDay".