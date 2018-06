Salvini contro Macron

(Afp)

"Macron non sta raccogliendo molta simpatia: ha detto che chi non apre i porti ai migranti è un populista lebbroso. E' un signorino educato, che probabilmente aveva ecceduto in champagne". Lo ha detto il ministro e leader della Lega Matteo Salvini, parlando a un comizio elettorale a Marina di Massa.

"Macron a Ventimiglia ha schierato la polizia per respingere gli immigrati - e ha tutto il diritto di farlo - però, perlomeno, non rompa le scatole agli italiani, che in questi anni, hanno fatto sbarcare 650.000 immigrati. Se vuole i prossimi 10 barconi che arrivano li mandiamo a Marsiglia", ha concluso Salvini.