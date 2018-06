"Ma non voleva risparmiare sulle scorte?", Cirinnà contro Salvini

(Foto Twitter Monica Cirinnà)

"Ma non voleva risparmiare sulle scorte?". Così la senatrice Pd Monica Cirinnà attacca via Twitter il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Ecco lo schieramento di Polizia che scorta @matteosalvinimi per l'ennesimo comizio elettorale a Campi Bisenzio: i soliti slogan 'No moschee, tornerò per il campo rom'", scrive Cirinnà sui social, pubblicando una foto che immortala diverse camionette della polizia.

"Ma non voleva risparmiare sulle scorte? O vale solo per @robertosaviano?", conclude l'esponente dem, facendo riferimento alle ultime dichiarazioni di Salvini sulla possibilità che venga tolta la scorta allo scrittore napoletano che da anni vive sotto protezione dopo le minacce ricevute dalla camorra.

"Togliere la scorta a Saviano? Saranno le istituzioni competenti a valutare se corre qualche rischio, anche perché mi sembra che passi molto tempo all'estero", aveva detto il titolare del Viminale ad 'Agorà', suscitando la dura reazione dell'autore di 'Gomorra'. "Secondo te io sono felice di vivere così da più di 11 anni Salvini? - aveva replicato Saviano in un video su Facebook - Ho più paura a vivere così, che a morire così. E quindi credi che io possa avere paura di te? Buffone".