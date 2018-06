Salvini: "Furio Colombo mi fa schifo"

(Afp)

"Il noto "intellettuale" della sinistra al caviale mi paragona al criminale nazista Adolf Eichmann, scrivendo che la mia missione è "far soffrire di più coloro che non dovrebbero esistere". Senza parole. Posso dire che mi fa schifo e che mi vergogno io per lui?". Così Matteo Salvini su Twitter, condividendo l'articolo apparso oggi sul Fatto Quotidiano a firma di Furio Colombo. Il giornalista e scrittore paragona nel testo sia Donald Trump che Matteo Salvini, e con loro i leader dell'estrema destra europei, all'ideatore della 'soluzione finale' nazista, condannando inoltre l'immobilismo di Lega e M5S sulle dichiarazioni del leader del Carroccio e vicepremier.