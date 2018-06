Conte: "Cautela su sanzioni Russia"

(AFP PHOTO)

Al Consiglio Ue di domani e venerdì "ci sarà anche una discussione sull’attuazione degli accordi di Minsk, che è un dibattito importante rispetto alle sanzioni settoriali nei confronti della Russia. Su questo punto riaffermiamo il principio che non debba esserci nulla di automatico nel rinnovo delle sanzioni. Le sanzioni sono un mezzo, non un fine". Lo sottolinea il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in Aula alla Camera in vista del Consiglio Ue.

"Continueremo quindi a dare grande attenzione al sostegno alla società civile russa - rimarca il premier - e grande attenzione anche agli interessi delle nostre imprese piccole e medie".