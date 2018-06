Conte da Trump il 30 luglio

(FOTOGRAMMA/IPA)

Sarebbe in programma per il 30 luglio l'incontro a Washington tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente americano Donald Trump, a meno di due mesi dall'insediamento del nuovo governo. E' quanto apprende l'AdnKronos.

Per preparare, tra l'altro, il viaggio di Conte era stato ieri a Roma il consigliere per la Sicurezza nazionale americana, John Bolton: al termine dell'incontro, il premier aveva scritto su Twitter: "Felice di aver ricevuto l’ambasciatore John Bolton, consigliere per la sicurezza americana, con cui abbiamo parlato del prossimo incontro con il presidente Donald Trump. A presto a Washington D.C.".