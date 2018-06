Taglio vitalizi, ex deputati sulle barricate

(Fotogramma)

La delibera sul superamento dei vitalizi presentata da Roberto Fico è "una vendetta politica" e "un attacco frontale allo Stato di diritto" che ha come obiettivo finale quello di "mettere mano alle pensioni degli italiani". Non ha dubbi Antonello Falomi, presidente dell'associazione degli ex parlamentari, che ieri in conferenza stampa alla Camera ha promesso battaglia contro il provvedimento sui vitalizi approdato in Ufficio di Presidenza.

"Ci batteremo in tutte le sedi per impedire che questo obbrobrio costituzionale venga perpetrato", ha rimarcato Falomi. Secondo l'ex parlamentare "sventolare lo scalpo dei vitalizi" in vista di futuri appuntamenti elettorali rappresenta "una gigantesca presa in giro degli italiani, a cui si sta vendendo una merce propagandistica avariata". La delibera illustrata dal presidente della Camera, ha spiegato, "è un monumento alla illegalità costituzionale" perché "non si può applicare retroattivamente" il metodo contributivo introdotto dalla legge Dini del 1996 "a persone che sono andate in pensione prima di questa legge".

Falomi ha aggiunto: "Siamo stati ricevuti dal presidente della Camera e dai collegi dei questori di Camera e Senato" ma "con una interlocuzione pari a zero: i nostri argomenti sono stati semplicemente ignorati... abbiamo chiesto di disporre di tutta la documentazione istruttoria" ma, ha lamentato l'ex esponente di Rifondazione Comunista, "non ci è stato dato il più piccolo pezzo di carta. La 'scatoletta di tonno' che doveva essere aperta è rimasta ben chiusa". Tuttavia, ha proseguito, "abbiamo saputo del parere negativo degli uffici parlamentari competenti" sul tentativo di ricalcolo dei vitalizi col metodo contributivo.

La delibera, ha rincarato Falomi, "è peggio della legge Richetti" ed è stata scritta "sotto la dettatura del presidente dell'Inps Boeri": "un'operazione vergognosa che interviene nella vita delle persone in un'età fragile", ha sottolineato citando i casi di alcuni ex parlamentari ultranovantenni che, in caso di ok finale alla delibera, si vedranno decurtare drasticamente l'assegno. Per Falomi l'obiettivo dei promotori della delibera (su tutti il M5S, che ha fatto dell'abolizione dei vitalizi il proprio cavallo di battaglia) "è chiarissimo: mettere mano alle pensioni degli italiani. Noi siamo solo il cavallo di Troia. Stanno eseguendo alla lettera i dettami dei poteri forti".

A Falomi ha fatto eco Giuseppe Gargani, il quale ha comunicato di aver inviato ai membri dell'Ufficio di Presidenza di Montecitorio una diffida formale stragiudiziale per "mettere in chiaro" le loro responsabilità "personali e patrimoniali" in caso di approvazione del provvedimento: "Faremo ricorso in sede interna", ha detto Gargani, ma "valuteremo anche altre strade" perché "l'Ufficio di Presidenza risponde personalmente delle sue decisioni".