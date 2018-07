"Bugie su di me", Salvini annuncia querele

(Afp)

"Noi siamo amati da molti, ma penso che non ci sia stato mai nessun governo nella storia della Repubblica italiana che in un solo mese di attività sia stato così attaccato". E' lo sfogo amaro del vicepremier Matteo Salvini che, intervenendo alla presentazione di un libro a Milano, confida: "Io personalmente ne ho raccolte di tutti i colori, in questo mese". E avverte: "Io non querelo quasi mai nessuno, ma una decina li porto davanti al giudice per vedere se hanno ragione loro". Perché "va bene la critica, ma l'insulto e la bugia no. Sono pieno di difetti, ma dire che aiuto mafiosi e malavitosi, non lo permetto a nessuno".