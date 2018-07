Giulia Grillo: "Sono incinta, vaccinerò mio figlio"

Giulia Grillo durante (Fotogramma)

"Fra qualche mese nascerà mio figlio e sicuramente sarà mia premura eseguire le vaccinazioni". L'annuncio della gravidanza del ministro della Salute, Giulia Grillo, arriva a Roma proprio durante la conferenza stampa di presentazione della circolare interministeriale sulle vaccinazioni a scuola.

Durante la conferenza stampa Grillo, insieme al ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, ha chiarito che basterà una dichiarazione sostitutiva di vaccinazione per la prima iscrizione alla scuola dei bambini dai 0 ai 6 anni. In caso di piccoli fra 6 e 16 anni, dunque non per la prima iscrizione, resta valida la certificazione presentata per l'anno scolastico 2017-2018 se il minore non deve effettuare nuovi vaccini o richiami.

La modifica delle regole avverrà con una circolare interministeriale, che depotenzia dunque l'obbligo di presentare la documentazione che comprova le vaccinazioni entro il 10 luglio, termine che diventa "non perentorio" ha assicurato Grillo.