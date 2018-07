Duello a distanza Calenda-Orlando

(Fotogramma)

"Il fronte repubblicano va bene ai Parioli, non certo per chi si vede piombare addosso la realtà di tutti i giorni e non sa come rispondere". Andrea Orlando, nel suo intervento all'Assemblea del Pd, non aveva risparmiato critiche alla proposta fatta in queste settimane da Carlo Calenda.

La replica dell'ex ministro, che non era presente in Assemblea, è arrivata a stretto giro via Twitter: "Sono fatti così: mai un contenuto o un’osservazione di merito. La questione è sempre 'etnica'. 'Non sei della tribù', 'i Parioli', 'sono più de’sinistra di te' #facciamocidelmale", ha scritto Calenda.