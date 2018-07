Mattarella vedrà Salvini lunedì

(Fotogramma)

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà il vice presidente e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, lunedì prossimo alle ore 12.00. E' quanto afferma una nota dell'Ufficio Stampa del Quirinale, specificando che saranno escluse dall'oggetto del colloquio valutazioni o considerazioni su decisioni della magistratura. Il riferimento è alla sentenza della Cassazione che ha ordinato il sequestro di qualsiasi somma di denaro riferibile alla Lega fino alla somma di 49 milioni di euro.

Tanto che il segretario del Carroccio, all'indomani del verdetto dei giudici, aveva rivolto un appello al Colle. "Sarà Mattarella a decidere se ci sono in ballo la libertà di espressione e la democrazia o se è tutto normale", aveva annunciato Salvini, chiedendo di incontrare il Capo dello Stato. Per poi, dopo qualche ora, aggiustare il tiro: "Io chiedo e poi attendo la fissazione di una data per parlare delle tante cose belle che stiamo facendo qui al Viminale", aveva spiegato Salvini, cambiando le finalità del colloquio.

Finalità ribadite oggi dal vicepremier via Facebook: "Lunedì a mezzogiorno incontrerò il Presidente Mattarella. Avrò il piacere di spiegargli le tante cose fatte nel mio primo mese da ministro, per mantenere le promesse, per difendere i confini, per proteggere gli italiani e riportare ordine, rispetto e tranquillità in Italia. Ora e sempre #primagliitaliani".