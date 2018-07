Di Maio: "Cambiare regole ingaggio Ue"

(Foto Afp)

"Fino a che la missione Ue rimane in piedi, gli unici porti sono quelli italiani ma il nostro obiettivo è cambiare le regole di ingaggio". Così il vice premier e ministro dello Sviluppo e del lavoro, Luigi Di Maio dai microfoni di Radio1. "In questi anni i governi hanno sbagliato. Il governo Renzi diede la disponibilità di aprire i porti italiani in cambio di qualche punto di flessibilità. La musica deve cambiare. Ci batteremo per la flessibilità ma senza barattarla", prosegue.

Porti chiusi, lite Salvini-Difesa