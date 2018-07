Toninelli: "Equipaggio Vos Thalassa rischiava la vita"

(Fotogramma)

"Orgoglioso della Guardia Costiera italiana che con nave Diciotti ha preso a bordo 60 migranti che stavano mettendo in pericolo di vita l'equipaggio dell'incrociatore italiano Vos Thalassa" (un rimorchiatore, ndr). Lo scrive su Twitter il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, in merito alla vicenda del rimorchiatore a servizio delle piattaforme petrolifere, intervenuto ieri sera in acque sar libiche per soccorrere circa 60 migranti anticipando l’intervento della guardia costiera libica che era già stata allertata. I migranti sono stati poi trasferiti a bordo della nave Diciotti "Ora - aggiunge Toninelli - avanti con indagini per punire facinorosi".