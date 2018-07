Di Maio: "Ora incentivi per lavoro stabile"

(Fotogramma)

"In sede di conversione del decreto dignità inseriremo incentivi per i contratti a tempo indeterminato. Dopo 24 mesi di contratti a termine un lavoratore deve avere l'opportunità di un contratto stabile". Questo l'annuncio del ministro del Lavoro Luigi Di Maio che, ospite ieri sera di 'Bersaglio mobile' su La7, è tornato a parlare di lavoro e dl Dignità. Il 'bonus' per incentivare le assunzioni stabili, ha spiegato in precedenza il ministro, è uno degli interventi allo studio del governo sul costo del lavoro: "C'è tutta l'intezione - ha affermato Di Maio - di aiutare le imprese a stabilizzare i dipendenti e a pagare di meno i contratti". Per il vicepremier comunque il Parlamento "ha il diritto" di modificare il decreto dignità, ma "come capo del M5S dico che non si arretra" sulla lotta alla precarietà.